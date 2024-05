Potrebbero esserci cambiamenti a Pomeriggio 5 con il nome di Cesara Buonamici che starebbe scalando posizioni per la conduzione.

Sono settimane di grandi rumors attorno al futuro della trasmissione Pomeriggio 5, o meglio, al futuro della conduttrice Myrta Merlino. Da tempo, oramai, infatti, la giornalista sembra essere data per partente. Diversi i nomi che si stanno susseguendo per prendere il suo posto e uno di questi sembra poter essere quello di Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici a Pomeriggio 5: l’indiscrezione

Stando a quanto rivelato in queste ore da TvBlog pare che la Buonamici abbia ottime chance di tornare come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello ma che potrebbe essere in lizza anche per una nuova avventura, al timone di Pomeriggio 5. Secondo il portale, infatti, la donna potrebbe arrivare a prendere il posto di Myrta Merlino, data ormai da tempo per partente nonostante il suo arrivo solamente lo scorso settembre.

Al netto del recente rumors sulla giornalista del Tg5, tra i nomi che si sono fatti di recente, anche quelli di Veronica Gentili e Simona Branchetti.

La polemica per le assenze di Myrta Merlino

Nelle ultime ore, inoltre, sono da registrare ulteriori malumori verso l’attuale conduttrice. Myrta Merlino, infatti, si è assentata ancora una volta dal programma di Canale 5 scatenando tante polemiche. Non è la prima volta che la donna si prende alcuni giorni di pausa e viene sostituita dal collega Giuseppe Brindisi, ma in questo caso le critiche sono state feroci: “Ancora in vacanza, zero professionalità”, ha scritto un utente. “Barbara D’Urso non si è mai assentata, senza parole”.

Staremo a vedere se questa situazione di malcontento generale verso la giornalista potrà influire sulle scelte future dell’azienda. Siamo sicuri che, almeno da “lontano”, i vertici Mediaset abbiano pensato eventuali soluzioni nel caso dovessero davvero optare per un cambio di guida del programma. Non resta che attendere.

Di seguito anche un recente post su X del programma con Giuseppe Brindisi che ha preso il posto, momentaneamente, della Merlino:

