La battaglia contro i disturbi alimentari e le sue abitudini in tema cibo: Arianna David si racconta a 360° svelando il suo lato più debole.

Solamente alcune settimane fa, Arianna David aveva raccontato di soffrire di problemi alimentari che negli anni l’hanno fortemente condizionata. Adesso, l’ex Miss Italia ne ha parlato anche con Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’ svelando, tra gli altri passaggi, anche quali siano, ad oggi, le sue abitudini in tema pasti.

Arianna David, i disturbi alimentari

Parlando con la padrona di casa, la David ha spiegato di non piacersi, o meglio: “Non del tutto”. E poi hja aggiunto: “Vado a periodi, a volte sì a volte no. Dipende da come mi sveglio la mattina e vedo il mio viso. Tu dirai: ‘Ma cosa sta dicendo’. Però io ho sempre fatto a pugni col mio viso, perché ho il viso tondo”.

Una situazione, questa, che anche in famiglia ormai sanno come affrontare. In particolare Arianna ha spiegato in che modo i suoi figli reagiscano alle sue problematiche alimentari: “Gregorio che è quello più giovane mi dice: ‘Mamma tu non sei italiana, perché non mangi la pasta, non mangi la pizza, non mangi il pane’. Loro ormai sono abituati, non ci fanno neanche caso“.

La sua giornata tipo per l’alimentazione

Le parole della David fanno seguito a quelle che sono le sue attuali abitudini alimentari. La donna, infatti, ha spiegato di non mangiare molto. Anzi, quasi nulla: “Dico la verità, non mangio niente a colazione, bevo solamente un caffè”. Stesso discorso anche durante il resto della giornata: “A pranzo non mangio e la sera mi faccio un po’ di verdura bollita”.

“Ora mi massacreranno, ma questo è un periodo che mi è presa così. Poi se mi portano al ristorante magari mi mangio anche il pesce alla griglia. In questo momento ho questa difficoltà“.

