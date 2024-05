Cosa sta succedendo a L’Isola dei Famosi? Sonia Bruganelli sta volando in Honduras, forse per salutare dal vivo i naufraghi.

Al netto dei ritiri recenti che hanno stravolto il cast de L’Isola dei Famosi 2024, in Honduras potrebbe presto esserci una sorpresa. Quale? La presenza di Sonia Bruganelli anche se non si conoscono le vesti che andrà ad avere. A svelare la novità è stata la diretta interessata con una storia Instagram dove, in aereo, ha fatto vedere di essere diretta proprio sul posto.

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli vola in Honduras

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena a L’Isola dei Famosi 2024 anche se, va detto, per il momento si tratta solo di teorie e supposizioni. Sonia Bruganelli sta volando verso l’Honduras e, in questo senso, si è mostrata lei stessa in aereo verso la destinazione dove si sta svolgendo il reality. “Arrivo Honduras!”, ha scritto l’ex moglie di Bonolis.

Nello scatto condiviso, la donna è appunto a bordo di un aereo mentre si sta rilassando in volo con una rivista e bevendo un po’ di vino. Difficile capire cosa stia accadendo e cosa ci sia dietro questa improvvisa partenza.

Le ipotesi: cosa succede

Sul web si sono subito susseguite tantissime teorie. Una di queste potrebbe far riferimento a Edoardo Franco, concorrente di questa edizione del reality che di recente si era lamentato degli appunti della bella Sonia nei suoi confronti. Che la donna abbia deciso di rispondere dal vivo allo chef e di fare una sorpresa a tutti gli altri? Chi lo sa, certamente il volo direzione Honduras dell’opinionista ha generato tantissima curiosità. Per saperne di più non resta che attendere notizie da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche un post Instagram del programma con le parole di Edoardo verso l’opinionista che potrebbe aver deciso di rispondere dal vivo:

