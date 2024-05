Dopo essere usciti da Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua continuano ad essere felici più che mai.

La storia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sembra continuare a gonfie vele dopo l’uscita da Uomini e Donne. La coppia, che in studio aveva destato grandi dubbi e tante chiacchiere, procede con il sorriso nella relazione e nelle ultime ore i due hanno parlato proprio al settimanale dedicato al programma di Canale 5.

Uomini e Donne, l’amore tra Alessandro e Roberta

A raccontare come stiano andando le cose tra i due è stato Alessandro: “Va tutto alla grande. C’è molta chimica tra noi, c’è stata fin dall’inizio. L’intimità sin da subito è stata importante, ma non è l’unico aspetto che conta”, ha spiegato Vicinanza. “Dopo un paio di settimane ho iniziato a sentire un coinvolgimento diverso, più profondo di quello puramente fisico. Mi sono sentito legato a lei, non solo fisicamente. Quando la sento vicina, la considero la mia ragazza e mi sento completamente suo”.

Su Roberta poi: “Roberta, per me, è senza difetti. Come ho detto, tra noi c’è molta passione ed è indubbiamente vero, ma il nostro legame va oltre: mi stuzzica, mantiene vivo il rapporto ed è presente; tutte qualità che arricchiscono una coppia. A Napoli diremmo che è “freccicarella”, sempre pronta con una battuta spiritosa”.

Il primo “ti amo” speciale

Molto romantico e curioso anche il retroscena svelato sul “ti amo” che Alessandro ha detto a Roberta: “Le ho detto di amo in lingue: 1 love you, je t’aime… l’ho detto anche in tedesco: Ich liebe dich! Poi un giorno come un altro, a Marrakech, le ho detto ‘ti amo’ per la prima volta. Non è una frase che pronuncio a cuor leggero, perché le attribuisco un grande significato”, ha svelato il ragazzo.

Di seguito anche un post Instagram con una speciale dedica della coppia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG