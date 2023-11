Molto attiva nelle ultime ore sui social Cecilia Rodriguez che ha stupito i suoi fan con alcune gag anche piuttosto “spinte”.

Stanno facendo parlare ultimamente per le loro gag social e anche nelle ultime ore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono stati da meno. Dopo essersi mostrato senza barba e con un nuovo look, il ragazzo ha scatenato le “fantasie” della sua dama che ha scherzato con i fan mettendo in scena un siparietto “a luci rosse”.

Cecilia Rodriguez pazza di Ignazio Moser

Come detto, in queste ultime giornate Cechu e Ignazio sono stati piuttosto attivi sui social. In particolare l’argentina nelle sue stories su Instagram ha prima ironizzato sul nuovo look del fidanzato e poi ha dato vita anche ad alcuni simpatici siparietti.

L’ultima gag “spinta” è recente. La sorella di Belen, infatti, si è prima di tutto inquadrata con un primo piano, poi mostrando chi ci fosse dietro ha ironizzato: “Ho trovato questo ragazzo mezzo nudo sul divano, ha idee strane…”.

Il ragazzo in questione, ovviamente, era Moser che, dal canto suo, ha risposto: “Sembro quello di playboy”.

La coppia sembra essere assolutamente felice in questo periodo e, anche oer questo, i fan sperano di avere presto notizie relativamente ai progetti per il loro futuro. Nozze comprese. Sotto ai loro scatti insieme, infatti, sono all’ordine del giorno le domande sul matrimonio: “Quando vi sposate?”, “Avete deciso la data?”.

A questi quesiti, però, i due ancora non hanno risposto in modo molto chiaro. Staremo a vedere.

Di seguito anche un romantico post Instagram di qualche tempo fa della coppia che aveva generato moltissimi commenti d’affetto:

