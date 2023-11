Momento di relax per Diletta Leotta e Loris Karius che insieme alla loro piccola Aria sono volati a Dubai al caldo.

In Italia le temperature stanno piano piano scendendo visto il periodo autunnale e l’arrivo dell’inverno ma per Diletta Leotta è ancora tempo di costume. La bella conduttrice DAZN, infatti, è volata a Dubai col compagno Loris Karius e la loro piccola figlioletta Aria. Sui social non sono mancati i primi scatti “in famiglia”.

Diletta Leotta a Dubai con tutta la famiglia

Tempo di pausa dal calcio per Diletta Leotta che ha colto l’occasione delle soste dei vari campionati per dedicarsi interamente alla sua famiglia. La famosa conduttrice DAZN, infatti, è volata al caldo di Dubai insieme al compagno Karius e alla loro piccola figlia Aria.

Su Instagram non sono mancate le prime foto. In particolare la bellissima siciliana ha incantato tutti con uno scatto con un costume intero rosso dove alza la bimba e dove papà Loris è dietro di loro che le osserva. Un quadretto molto dolce e che ha subito suscitato tantissime reazioni.

Non solo diversi utenti si sono complimentati per la “family”, così come l’ha chiamata la Leotta nella didascalia, ma molti hanno scelto di sottolineare la bellezza dei genitori. Il portiere di calcio con il suo petto e gli addominali scolpiti e la conduttrice e showgirl per aver ritrovato poco dopo la gravidanza subito la forma migliore.

Staremo a vedere se la coppia deciderà di mostrare altri teneri momenti insieme. Loro stessi avevano spiegato che, visti i rispettivi lavori, avrebbero dovuto far tesoro di queste pause e di ogni momento libero per potersi vedere e crescere al meglio la piccola. Quale modo migliore se non un viaggio a Dubai al caldo e lontano dalle problematiche e dalla routine delle rispettive città.

Di seguito anche il post Instagram con gli scatti della tenera famiglia:

