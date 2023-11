Tempo di prove e sentenze ad Amici con la maestra Celentano che ci è andata già pesante con un ballerino di Raimondo Todaro.

Daytime molto particolare ad Amici dove l’allievo di Raimondo Todaro, Nicholas, è crollato in un pianto a dirotto dopo alcune parole della maestra Alessandra Celentano. Il ragazzo si è sentito, ancora una volta, sminuito e trattato male dalla professoressa.

Amici, il confronto Celentano-Nicholas

“Il provare a mettermi nelle condizioni di trovare il mio stile dovrebbe avvenire dandomi dei compiti opportuni”, ha esordito Nicholas dopo aver ballato. E ancora: “Secondo me lei quando mi dà un compito non ha proprio l’idea che io posso superarlo. Se lei vuole far capire al maestro Todaro che io non posso stare qui ci sono altri modi…”.

La discussione è poi andata avanti con Todaro che ha sottolineato come Nicholas abbia anche vinto una borsa di studio data da un professionista. In tal senso la Celentano ha rincarato la dose dei suoi giudizi poco positivi: “Diciamo come stanno le cose. Gli hanno dato la borsa di studio perché hanno visto una attitudine al lavoro che Nicholas ha e perché ha bisogno di studiare”.

Queste parole hanno portato il ballerino a sfogarsi ancora: “Ma mi sminuisce sempre. Perché sminuisce sempre anche questa borsa di studio. Perché vuole rovinare i miei traguardi. Va bene le cose negative, ma anche quella che era positiva…”.

Mentre parlava, Nicholas è crollato in lacrime e prima di tornare in casetta è rimasto qualche minuto in studio piangendo. Poi ai compagni: “No, non ce la faccio ora a stare così. Mi ha detto certe cose sulla borsa di studio…”.

Di seguito anche un post su X del programma con le parole di Nicholas e il confronto decisamente acceso tra i due prof, Todaro e Celentano:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG