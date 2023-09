Una lite, o forse solo un’incomprensione, tra Cecilia Rodriguez e la sicurezza al Festival del Cinema di Venezia. Il video è già virale.

Sta facendo molto parlare quanto accaduto sul red carpet del Festival del Cinema a Venezia. Protagonista Cecilia Rodriguez pizzicata in un diverbio (lite o solo incomprensione?) con la sicurezza dell’evento. L’argentina era intenta a farsi fotografare quando qualcosa “è andato storto” provocando l’intervento di quello che è sembrato essere un bodyguard.

Cecilia Rodriguez litiga con la sicurezza sul red carpet di Venezia: il video

Come detto, la Rodriguez si è trovata in una situazione davvero particolare. Nelle immagini che sono state condivise dalla sempre ben informata di gossip Deianira Marzano non si comprende esattamente cosa sia accaduto. L’esperta ha scritto semplicemente di una discussione con la sicurezza.

A vedere il filmato non è chiaro cosa sia accaduto. L’audio è piuttosto confuso e, di conseguenza, la dinamica è difficile da ricostruire. Quello che è certo è che a parlare con l’argentina sia un bodyguard che dice: “Bisogna andare avanti”. Frase a cui la sorella di Belen ha replicato: “Ma ce c’entra? Allora…”. Successivamente anche un altro passaggio in cui sembra sentirsi: “Lui deve andare avanti”.

A conclusione del video si sente un’altra voce, probabilmente di un fotografo, che urla ancora: “Non ti preoccupare”, quasi a voler rassicurare la donna sull’episodio.

Staremo a vedere se ci saranno novità e se i diretti interessati avranno qualcosa da dire. L’ipotesi comunque è che più che una lite possa esserci stato un battibecco riguardo alle tempistiche sul red carpet che, con i tanti vip presenti, era decisamente affollato obbligando anche la sicurezza a fare gli straordinari.

Di seguito il post social che riporta le immagini condivise dall’esperta di gossip dove si possono leggere anche alcuni commenti con alcune ipotesi sull’accaduto:

