Carriera e vita privata: la nota attrice e cantante si racconta a 360° svelando alcuni retroscena relativi agli amori passati.

Intervista al Corriere della Sera per Mita Medici, nota cantante e attrice. Nella sua vita, tanto lavoro e anche diverse storie d’amore decisamente movimentate come quelle con Adriano Panatta e Franco Califano, con il primo che la tradì con Loredana Bertè…

Mita Medici si racconta: il nome e gli amori

L’intervista parte con una curiosità sul suo nome dato che la donna scelse di cambiare da Patrizia Vistarini in Mita Medici: “Non fu una mia scelta e, i primi tempi che mi chiamavano col nome d’arte, non mi giravo nemmeno, non capivo che stavano chiamando me. Avevo 16 anni quando venni scritturata per il mio primo film, Estate, accanto a Enrico Maria Salerno e fu il grande Piero Gherardi, che firmava le scenografie, a suggerirmi il cambio nome. Ero stata scelta per aver vinto, l’anno prima, il concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club e la pellicola era scandita da brani di musica beat. Piero era sicuro che sarei diventata un mito e allora esclamò: devi chiamarti Mita! Lo guardai sconcertata e replicai: ma che stai a di’? Alla fine, mi convinse”.

E ancora: “Sul set mi divertivo a parlare in toscano: ho ascendenze familiari toscane, pur essendo una romana de Roma… E pensare che, essendo minorenne, non potei andare a vedere il film che era vietato! Io impersonavo una ragazza che seduceva il compagno della propria madre”.

Panatta e Califano

Nel corso dell’intervista, come detto, anche alcuni passaggi in tema amoroso. Su Califano, per esempio, Mita ha raccontato: “Fu Gianni Minà a presentarci. Non sapevo chi fosse il Califfo: io 19 anni, lui 12 più di me, tra noi fu un colpo di fulmine. Andammo a vivere insieme, in una palazzina a Roma dove abitavano Renzo Arbore, Shel Shapiro, Bracardi… un’allegra combriccola che condivideva la passione per la musica. Poi accadde che per una sua stupida bugia ci lasciammo. Mi disse che doveva partire per lavoro e invece una sera lo trovo nel ristorante che, oltretutto, frequentavamo insieme, con una ragazza. Un vero cretino: lui resta di sasso, io gli auguro buon appetito e sparisco”.

Interessante anche il passaggio sulla storia con Adriano Panatta: “Un altro amore finito per il suo tradimento: stavolta con Loredana Berté che gli avevo presentato io…”, ha svelato la donna.

