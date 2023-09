Dopo la prima puntata, Mediaset ha deciso di cambiare regista a Pomeriggio 5. Era un fedelissimo di Myrta Merlino. Parla l’interessato.

Ha fatto molto parlare la decisione di Mediaset di cambiare, dopo appena una sola puntata, il regista del nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. L’uomo, Ermanno Corbella, era un fedelissimo della conduttrice ma guai a parlare di licenziamento. Lo stesso professionista ha voluto fare chiarezza a TvBlog riguardo la scelta dell’azienda sul suo conto.

Pomeriggio 5 e Myrta Merlino: parla il regista “fatto fuori”

Corbella ha voluto immediatamente precisare una cosa riguardo quanto accaduto: “Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione. Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo”, ha affermato il regista.

Relativamente agli errori commessi e al gobbo a vista per la Merlino come uno di questi: “Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti”. E sulla conduttrice: “Con lei ci ho parlato… non è lei la motivazione di quanto accaduto”.

Ancora sulla prima puntata: “Voglio dire: la prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. È normale che gli aggiustamenti inizino dalla seconda puntata in poi. Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale. Comunque non mi piace valutare il lavoro degli altri”.

Da quanto si apprende, al momento non c’è un contenzioso legale aperto tra le parti, questione confermata da Corbello e anche dal suo agente interpellato sempre da TvBlog.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice in occasione proprio dell’esordio su Canale 5 di questa settimana:

