Un gesto preciso che non è passato inosservato quello di Vittorio Sgarbi, presente in tv a Filorosso e ripreso a piedi nudi.

Perché Vittorio Sgarbi si è tolto le scarpe ed è rimasto a piedi nudi negli studi di Filorosso in diretta tv su Rai3? Questa la domanda che tantissimi telespettatori del programma condotto dalla giornalista Manuela Moreno si sono fatti vedendo il sottosegretario alla Cultura compiere tale gesto con grande serenità. Un atto che potrebbe avere una precisa spiegazione che lo stesso uomo aveva già dato in precedenza quando, in un’altra occasione, si era comportato allo stesso modo.

Vittorio Sgarbi a piedi nudi a Filorosso: ecco perché

In tanti hanno notato il fatto che Sgarbi fosse presente negli studi di Filorosso su Rai3 nell’ultima puntata andata in onda a piedi nudi, senza scarpe. Le telecamere lo hanno ripreso in più occasioni generando tante domande nei telespettatori e negli utenti del web che subito si sono scatenati tra scatti, meme e ipotesi.

Dietro a questa scelta, c’è una ragione precisa. AdnKronos, infatti, ha ricordato come il sottosegretario alla Cultura fece la stessa cosa in occasione della seduta in Aula per il voto finale alla Camera sul Green Pass e che successivamente, a La7, spiegò le sue ragioni a L’aria che tira.

“Sì, mi tolgo le scarpe, mi pare che sia assolutamente normale visto che in Parlamento le donne non hanno l’obbligo della giacca, possono stare scollate, possono mostrare le caviglie. Io mi muovo secondo il ddl Zan e quindi la mia sessualità è quella percepita da me, per cui mostro le caviglie come fate voi donne. In un regime di pari opportunità non si capisce perché le donne possano andare scollate o mostrare le caviglie e gli uomini no”, erano state le parole di Sgarbi all’epoca.

Molto probabile, quindi, che la ragione sia la medesima anche questa volta.

Di seguito anche un post social che fa riferimento alla particolare scelta dell’uomo:

