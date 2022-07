La modella Cecilia Rodriguez ha confessato ai fan quale sarebbe il segreto della sua perfetta forma fisica.

Con l’arrivo dell’estate Cecilia Rodriguez ha messo in mostra il suo fisico da capogiro e i suoi scatti in costume hanno fatto il pieno di like sui social. La modella, sorella minore di Belen, ha svelato per lo stupore dei fan che il segreto della sua bellezza non sarebbe però l’esercizio fisico. Si dà il caso infatti che non andrebbe mai in palestra. ”Mi dispiace dirtelo, ma lo dico anche con tanto orgoglio a questo punto: non mi alleno, manco una volta al giorno. Mai. Ringrazio mia mamma Veronica Cozzani“, ha rivelato Chechu a un fan che le ha chiesto quanto spesso fosse solita allenarsi.

Cecilia Rodriguez: il fisico perfetto senza palestra

Senza dubbio le sorelle Rodriguez hanno ereditato dalla madre Veronica Cozzani la loro straordinaria bellezza e la minore delle due, Cecilia, è arrivata persino ad affermare che il segreto della sua forma smagliante non sarebbe l’esercizio fisico, bensì la genetica.

Come sua sorella Belen anche Cecilia Rodriguez è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie alla sua grande bellezza e oggi è un’affermata modella. Inoltre, insieme a Belen, ha fondato due linee d’abbigliamento e in tanti sono curiosi di sapere cosa le riserverà il futuro (specie per quanto riguarda il suo amore con Ignazio Moser).

