La breve crisi dell’anno scorso è soltanto uno spiacevole e lontano ricordo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo la fine dell’Isola dei Famosi 15, alla quale Ignazio ha preso parte come concorrente, la coppia ha ricominciato i lavori per arredare la casa dei loro sogni che hanno comprato a Milano.

Intervistati dal settimanale Chi, entrambi hanno confermato il progetto di avere presto un figlio. Le dichiarazioni del figlio di Francesco Moser:

Con la casa nuova, sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi. Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini.

Cecilia Rodriguez, a breve, diventerà zia per la seconda volta grazie alla sorella Belen. L’imminente lieto evento ha aumentato il suo desiderio di diventare presto mamma:

Vedendo mia sorella, ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola, giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e spero che accada presto.

Cecilia e Ignazio, quindi, non vedono l’ora di allargare la famiglia. Per quanto riguarda il matrimonio, invece, per ora, come abbiamo visto anche all’Isola, le nozze non rientrano nelle loro priorità. Le dichiarazioni di Moser:

È un bel momento che sancisce un’unione ma prima vengono la casa, i figli, e poi, se vorremo, ci sposeremo.

Nell’intervista, Ignazio Moser ha anche parlato dell’Isola dei Famosi, definendola come una prova per la sua storia d’amore con Cecilia, dopo la precitata crisi dello scorso anno: