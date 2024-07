Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono convolati a nozze. Scopri come sono andate le nozze e le prime immagini della cerimonia!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente marito e moglie. La splendida cerimonia tenutasi il 30 giugno nella splendida cornice della Toscana ha emozionato tutti i presenti. Ma scopriamo tutti i dettagli della cerimonia, chi c’era, com’era vestita la sposa e tutti i colpi di scena della giornata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un matrimonio da favola

La Villa dei Cento Camini è stata la magica location scelta dai neo sposi per celebrare il loro amore.

La splendida sposa, come si vede in questo video pubblicato da Chi, ha raggiunto il suo compagno Ignazio indossando un meraviglioso abito bianco a maniche lunghe con la schiena scoperta, coperta da un lungo velo, accompagnata dal papà Gustavo.

Per i capelli ha scelto un’acconciatura semplice, raccolta, che mette in risalto il suo viso.

Ignazio, circondato dai testimoni, non ha trattenuto l’emozione di vedere la sua bella sposa andare verso di lui. Un momento indimenticabile che ha emozionato tutti i presenti, e in particolar modo la sorella maggiore di Cecilia, Belen Rodriguez, che non ha trattenuto le lacrime.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: una festa indimenticabile

Dopo la cerimonia si è passati alla festa per celebrare l’amore dei due sposini. Cecilia ha fatto un cambio d’abito, e al taglio della torta ha sfoggiato uno splendido abito con spalle e schiena scoperte, con un vertiginoso spacco lungo la gamba, ma dal taglio attillato per sfoggiare le sue meravigliose curve.

Cecilia e Ignazio hanno scelto una meravigliosa torta di nozze bianca a quattro strati.

Gli invitati hanno goduto ogni istante di questo splendido evento, augurando agli sposi tanta felicità. La loro è stata una cerimonia da favola, romantica ma, al tempo stesso, divertente ed entusiasmante.

