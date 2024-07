Il matrimonio della figlia di Milly Carlucci, Angelica con Fabio Borghese, una cerimonia da sogno tra vip e bellezza toscana.

Non solo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto l’ultimo weekend di giugno per convolare a nozze.

Milly Carlucci, infatti, ha festeggiato il matrimonio della figlia Angelica Donati con Fabio Borghese, un evento che ha attirato l’attenzione di molti, grazie alla presenza di numerosi personaggi vip e alla splendida location toscana.

Milly Carlucci: la splendida location delle nozze della figlia

Le nozze si sono svolte nella prestigiosa Villa Medicea di Montevettolini, situata nei pressi di Pistoia, in Toscana. La storica villa, di proprietà della famiglia Borghese, ha offerto uno scenario elegante e suggestivo per il grande giorno. La piazza del paese e la villa stessa sono state blindate già dal pomeriggio per garantire la sicurezza e la privacy degli sposi e degli invitati.

Ecco alcune foto della cerimonia.

Circa duecento invitati hanno partecipato alla cerimonia, inclusi molti volti noti del mondo dello spettacolo e della politica. Tra questi, Pierferdinando Casini, Lucrezia Lante della Rovere, Matteo Marzotto, Simona Ventura, il petroliere Ugo Brachetti Peretti e il giornalista Nicola Porro. La presenza di questi illustri ospiti ha reso l’evento ancora più speciale e glamour.

Gli sposi: Angelica Donati e Fabio Borghese

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e del costruttore Angelo Donati, e Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V, hanno detto il loro “sì” in una cerimonia che ha unito tradizione e modernità. Fabio, già padre di tre figli, lavora nel settore dell’ospitalità di lusso ed è socio di un prestigioso resort.

La sposa ha indossato un elegante abito bianco con spalle scoperte e una lunga coda, completato da un velo che incorniciava uno chignon sofisticato. Milly Carlucci, raggiante nel suo tailleur color acqua marina con dettagli scintillanti, ha condiviso su Instagram la gioia per il matrimonio della figlia, augurando alla coppia “Un mondo di amore e felicità“.

Il matrimonio di Angelica Donati e Fabio Borghese rimarrà sicuramente uno degli eventi più memorabili dell’anno, grazie alla sua combinazione di eleganza, celebrità e bellezza toscana.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG