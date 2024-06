Uno scatto social di Aurora Ramazzotti ha fatto venire in mente a qualche fan una strana teoria. Quale? Quella di un’altra gravidanza…

Un altro bebè in arrivo in casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? Chi lo sa. Questa, però, è stata una teoria proposta da alcuni utenti che hanno commentato una foto della donna pubblicata sui social. Con una semplice domanda, una fan della figlia di Michelle Hunziker ha provato a a stuzzicare la giovane showgirl sull’argomento ricevendo una simpatica risposta…

Aurora Ramazzotti, pancino sospetto? La foto

Un contenuto social su Instagram con due foto è bastato a scatenare alcune teorie relativamente ad una nuova gravidanza per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha pubblicato sul proprio profilo due teneri scatti in compagnia del compagno Goffredo. In entrambe, la coppia era in costume e ha sfoggiato il proprio fisico.

La bellissima Auri ha mostrato un corpo slanciato ma a qualcuno è venuto comunque un sospetto relativo ad un leggerissimo e, va detto, forse neppure tanto esistente, “rigonfiamento” dell’addome. “Auri, cosa ci nascondi?“, ha detto un utente ipotizzando una seconda gravidanza in arrivo. La domanda di tale fan, va detto, ha trovato diversi pareri contrari da parte di altri seguaci che non hanno approvato questa teoria del pancino sospetto.

La risposta

Ad ogni modo a mettere, forse, fine ad ogni ipotesi, ci ha pensato la diretta interessata. Taggando l’utente che aveva posto la domanda, la Ramazzotti si è limitata a dire: “NIENTE“, scritto in maiuscolo e con una emoticon della risata. Insomma, per il momento niente gravidanza bis, o almeno così la bella Aurora ha voluto far credere ai suoi seguaci. Staremo a vedere nelle prossime settimane se ci saranno novità. Qualche seguace ha pure ipotizzato che la donna ancora non sappia di essere in dolce attesa. Ma qui, onestamente, siamo oltre ogni teoria possibilistica…

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG