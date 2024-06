Ospite al concerto dei Club Dogo, Arisa si è presa la scena con un abito molto trasparente che non ha lasciato nulla all’immaginazione.

Un look decisamente audace quello con cui si è presentata Arisa al concerto dei Club Dogo a San Siro nelle scorse ore. L’artista ha infiammato il pubblico presente ma anche quello a casa che si è subito riversato sui social per commentare l’outift trasparente della donna che non ha lasciato niente all’immaginazione.

Arisa, il vestito trasparente a San Siro

La cantante è salita sul palco milanese di San Siro per cantare “Fragili” insieme al gruppo. Per l’occasione ha decisamente sorpreso tutti con il suo look. Arisa, infatti, ha scelto, per l’occasione, un attillato abito di pailettes con delle trasparenze su gambe, ombelico e seno. In modo particolare ha destare clamore, la parte superiore non ha lasciato nulla all’immaginazione. L’outfit scelto ha subito fatto il giro del web con foto e video dove si vedono, per altro, anche le reazioni dei suoi stessi colleghi rimasti piacevolmente colpiti dalla trovata della donna.

La risposta ai commenti

Oltre alla reazione dei Club Dogo, tornati insieme da poco, con Jack La Furia, Gué e Don Joe riuniti, moltissimi fan presenti e altri del web hanno voluto commentare la scelta di stile di Arisa. Al netto di diversi complimenti, molti si sono domandati come mai la donna abbia intrapreso questa strada molto sensuale e audace negli ultimi tempi sfoggiato look sopra le righe con azzardi e trasparenze.

La risposta è che la cantante si sente libera, giustamente, di fare ciò che vuole e la conferma è arrivata anche in queste ore con un post Instagram della diretta interessata: “Gli altri non siamo noi”. Una semplice frase che potrebbe far intendere come la donna non abbia interesse a sentire i giudizi altrui ma stia pensando solo a stare bene lei in prima persona.

