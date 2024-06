Bellissime madre e figlia: Ilary Blasi e Chanel Totti nelle ultime ore si sono mostrate in bikini ad una festa in piscina.

L’estate è ufficialmente iniziata per Ilary Blasi che nelle ultime ore, oltre a prendere parte ad una simpatica festa a tema a tema “Far West” con il suo Bastian, si è resa protagonista di un party in piscina al quale ha partecipato anche sua figlia Chanel. Madre e figlia hanno incantato con la loro bellezza sfoggiando un bikini “abbinato” su tonalità viola.

Ilary Blasi e Chanel Totti incantano in bikini

La Blasi e sua figlia Chanel Totti hanno recentemente partecipato ad un esclusivo party in piscina, attirando l’attenzione con i loro look coordinati. La celebre conduttrice televisiva e l’adolescente figlia, nata dal matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti, hanno sfoggiato costumi da bagno che, seppur di colori diversi, rispecchiavano uno stile simile, sottolineando il loro legame non solo familiare ma anche di moda.

La giovane ragazza ha messo in evidenza un bikini sul viola sfoderando un fisico mozzafiato e uno spirito decisamente vivace. Non è stata da meno mamma Ilary che ha “abbinato” il proprio outfit alla figlia ma con tonalità diverse, scegliendo un fucsia. La Blasi è stata decisamente impeccabile per bellezza e stile che hanno portato i loro fan a commentare in modo molto piacevole gli scatti mostrati in alcune stories su Instagram.

Il white party

Dopo aver documentato anche alcuni tuffi rinfrescanti in piscina, madre e figlia si sono poi “ritirate” per prepararsi alla seconda parte della giornata, ovvero un’altra festa, in questo caso totalmente in bianco. Un vero white party dove, per la verità, pare non aver preso preso parte Chanel. La conduttrice, infatti, si è mostrata in compagnia di alcuni amici, oltre al compagno Bastian, e la sorella Melory Blasi. Il gruppo si è fatto vedere con uno scatto che poi la conduttrice ha postato su Instagram aggiungendo diversi cuoricini bianchi.

