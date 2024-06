Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a sposarsi. A poche ore dal grande giorno, la coppia ha ricreato il loro primo selfie del 2017.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Mancano ormai poche ore al grande giorno e i due innamorati hanno ricreato lo stesso selfie, pubblicato sette anni fa.

Nel 2017, i due erano appena usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, il luogo in cui si sono conosciuti e dove è scoppiato l’amore.

Il selfie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a poche ore dal matrimonio

La foto, come riportato da Today.it, li ritrae distesi a letto mentre si scambiano un dolce bacio. Identica alla prima foto postata dopo il GFVIP ha subito fatto il pieno di like.

I fan della coppia hanno accolto con entusiasmo la foto nostalgica, notando subito le somiglianze con il loro primo selfie del 2017.

I commenti sono stati numerosissimi e tutti positivi, sottolineando come i due quasi sposi siano sempre stati una coppia autentica, pronta a dirsi “sì” nonostante i pregiudizi iniziali.

Alcuni hanno ricordato quando Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, aveva predetto che la loro relazione non sarebbe durata fino a Natale.

Ma Cecilia e Ignazio, sfidando le aspettative e sono pronti a diventare marito e moglie, dimostrando a tutti la forza del loro amore.

Manca poco alle nozze in Toscana

Le ore che precedono il matrimonio sono cariche di emozione per Cecilia Rodriguez , che ha scelto un viaggio on the road per raggiungere la location delle nozze.

I due, come rivela Today.it, hanno portando con sé i due cagnolini che saranno presenti alla cerimonia.

Alcuni dettagli del matrimonio sono stati svelati dagli stessi sposi, come la canzone “Candy” di Paolo Nutini, che potrebbe essere suonata durante il ricevimento.

Le partecipazioni elegantissime, con una busta avorio e le iniziali degli sposi incise nella cera lacca, suggeriscono che le nozze saranno sobrie e chic.

