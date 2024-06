Due ex concorrenti del talent show “Amici”, Dustin e Nicholas, sono insieme a New York per studiare danza.

L’edizione 2023/2024 di Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi, ha chiuso i battenti. Tra i tanti successi, due ex allievi di Amici stanno vivendo un’esperienza unica a New York: Dustin e Nicholas.

Questi due ballerini talentuosi, come riportato da Today.it, sono volati nella Grande Mela per studiare danza e hanno deciso di condividere questa avventura come coinquilini.

Amici, due ex allievi Dustin e Nicholas a New York

Dustin e Nicholas, entrambi ex concorrenti dell’ultima edizione di Amici, hanno preso il volo per New York dopo la fine del programma.

L’obiettivo? Studiare danza in una delle scuole più prestigiose degli Stati Uniti. Dustin, australiano e pupillo di Alessandra Celentano, ha dimostrato un talento indiscutibile sin dalle prime puntate del talent.

Mentre Nicholas, inizialmente considerato meno preparato dalla stessa insegnante, ha saputo conquistare il pubblico con la sua espressività e passione per la danza.

Nicholas, in particolare, ha ottenuto una borsa di studio per un programma estivo di cinque settimane alla Alvin Ailey, dove approfondirà tecniche e movimenti di danza.

Dustin, invece, ha deciso di perfezionare ulteriormente le sue abilità nello stesso istituto. Questa coincidenza ha portato i due ballerini a condividere non solo le lezioni, decidendo di andare a vivere insieme nella Grande Mela.

La vita nella Grande Mela

La vita a New York per Dustin e Nicholas non è solo studio e danza. Tra le rigide regole di abbigliamento e acconciature imposte dalla scuola, i due ragazzi stanno imparando a gestire una nuova quotidianità lontani da casa.

Nicholas, con il suo carisma, ha deciso di condividere questa esperienza con i suoi fan attraverso il suo canale TikTok, dove ogni giorno racconta aneddoti e momenti della sua vita a New York.

Dalle cene improvvisate nel loro appartamento, le passeggiate per le strade affollate di Manhattan e i sogni di un futuro luminoso fanno parte della loro nuova routine.

Questo diario virtuale permette ai fan di seguire da vicino le avventure dei due ballerini e di vivere con loro l’emozione di questa esperienza unica.

A seguire, uno dei video pubblicati su Tik Tok:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG