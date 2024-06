Lavori completati nella nuova casa di Fedez per quanto riguarda la cameretta dei bimbi, Leone e Vittoria. Ecco le sorprese!

Si sta davvero divertente sui social Fedez a mostrare ai fan le sue recenti attività. Non solo il fantastico e costoso costume super muscoloso con cui è sbarcato su OnlyFans, ma anche dettagli decisamente più intimi relativi alla sua famiglia ed in particolare alla sua nuova casa dove ha appena terminato i lavoro per la cameretta di Leone e Vittoria…

Fedez, la cameretta dei figli con lo scivolo

Nelle scorse ore, come detto, Fedez ha deciso di far vedere ai suoi fan la nuova cameretta di Leone e Vittoria che, a quanto pare, è stata terminata. Il rapper, infatti, dopo essersi lasciato con Chiara Ferragni si è trasferito in un’altra casa dove stava ancora apportando delle modifiche al fine di far restare comodi e al sicuro i figli dando loro ogni comfort possibile.

In questo senso, tramite le sue stories su Instagram, Federico ha fatto vedere alcuni dettagli della stanza per i piccoli dove spicca un imponente scivolo! La stanza non solo è composta da due letti ma anche da uno scivolo integrato con cui poter giocare a qualsiasi ora del giorno. Dalle immagini che l’uomo ha fatto vedere si vede indubbiamente una stanza accogliente e molto colorata che i bimbi apprezzeranno senza dubbio. “Nuova camerette dei bimbi finalmente pronta”, ha scritto. “Silvio si è emozionato”, ha aggiunto facendo riferimento al nuovo cagnolino di casa.

Le gag con il cane Silvio

Proprio il cane Silvio è diventato, con Fedez, il protagonista dei social di queste giornate. Il rapper ha condiviso moltissime gag con il nuovo arrivato in casa facendolo presto diventare idolo dei suoi fan. L’amico a quattro zampe pare essersi perfettamente integrato nella dimora del rapper e anche con le sue frequentazioni e, ovviamente, con i figli…

