Elettra Lamborghini non ci sta: affronta le critiche degli hater riguardo al suo fisico e la chirurgia estetica.

Elettra Lamborghini, nota per la sua personalità eccentrica e il suo stile unico, ha recentemente pubblicato una serie di foto in bikini che hanno suscitato l’attenzione dei “leoni da tastiera“.

Le critiche sul suo aspetto fisico non si sono fatte attendere, con alcuni utenti che l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica anche per gli addominali.

La cantante ha deciso di rispondere ai suoi detrattori con un lungo sfogo nelle sue storie Instagram, mettendo in chiaro la sua posizione.

Elettra Lamborghini risponde ai suoi hater

Sdraiata nel suo giardino, come riportato da Leggo.it, Elettra Lamborghini ha colto l’occasione per affrontare i suoi hater: “No allora ragazzi, oggi mi girano davvero le pa*** perché veramente basta“.

“Allora vi voglio dire una cosa una volta per tutte… Ma quelle persone che pensano che io abbia gli addominali rifatti, cioè ma non esistono gli addominali di plastica! Ma cosa vi posso dire? Cioè guardate», ha dichiarato, mostrando i suoi addominali e tirando la pelle per dimostrare che non ci sono trucchi dietro il suo fisico tonico.

La cantante ha continuato a spiegare il motivo per cui il suo corpo appare così scolpito: “Ho appena aperto un centro estetico e beauty e io faccio dei trattamenti da anni e nemmeno tantissimi cioè ragazzi mi alleno, non so cosa dirvi“.

La cantante ha chiarito, dunque, che la sua forma fisica è il risultato di un impegno costante tra allenamenti e trattamenti estetici.

Un messaggio di accettazione del proprio corpo

Elettra Lamborghini ha poi ampliato il discorso, parlando della chirurgia estetica in generale e della sua accettazione nella società contemporanea: “Adesso sono un fiume in piena perché mi girano le pa***.“

Aggiunge: “Ma qual è il problema se uno nel 2024 si vuole rimettere a posto il naso? Oppure uno che ha le orecchie a sventola? C’è a chi piace e altri che ci soffrono ma qual è il vostro problema?“.

La cantante ha, infine, criticato le pagine che mettono a confronto foto di persone a distanza di anni: “Ma scusate, perché voi 15 anni fa come eravate?“.

A seguire, il post della discordia su Instagram:

