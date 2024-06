Tommaso Zorzi svela su Instagram la commovente email di coming out inviata ai suoi genitori undici anni fa.

Tommaso Zorzi, il noto influencer, ha condiviso per la prima volta su Instagram l’email che inviò ai suoi genitori quando decise di fare coming out.

Una rivelazione toccante e significativa che, come riportato da Novella2000, ha emozionato profondamente i suoi follower.

Tommaso Zorzi e il coming out ai genitori: le commoventi parole

Tommaso Zorzi ha raccontato che aveva solo 18 anni quando scrisse quella email, e ha spiegato quanto fosse importante per lui condividere questo momento con i suoi genitori.

Dopo aver cercato l’email per anni, è stato il padre a restituirgliela, permettendogli di rivivere quei momenti carichi di emozione.

“Mi sono innamorato di un ragazzo. So quanto per un genitore possa essere una delusione. Ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che quando ci sono finalmente riuscito, ho sentito il bisogno di dirlo anche a voi“, scriveva l’ex gieffino nella sua email.

L’influencer ha sottolineato che questa lettera rappresenta un gesto d’amore fondamentale verso i suoi genitori.

“Ritrovo tutta la tenerezza, il senso di inadeguatezza e la paura di un ragazzo appena maggiorenne che sta compiendo uno dei passi più importanti della sua vita” scrive ai suoi follower.

Nel proseguire la sua confessione, ha espresso il desiderio di poter parlare apertamente con i suoi genitori, ma non riusciva a trovare le parole giuste.

“Non pretendo che capiate subito, ma spero che un giorno tutto questo possa rientrare nella normalità quotidiana che voglio continuare a convivere con voi,” ha aggiunto.

A seguire, il post su Instagram con l’intera email:

La reazione dei follower su Instagram

La rivelazione di Tommaso Zorzi ha toccato profondamente i suoi fan e molti utenti sui social, che hanno elogiato il suo coraggio e la sua sincerità.

Questo messaggio, carico di speranza, potrebbe diventare un esempio per molte persone che desiderano fare coming out ma non trovano la forza di farlo.

Diversi i personaggi famosi che hanno commento il post dell’influencer. Tra cui Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, ha commentato ironicamente: “Mi è solo entrato un moscerino nell’occhio“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG