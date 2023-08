L’ex Miss Carolina Stramare è uscita finalmente allo scoperto con quella che sarebbe la sua nuova fiamma. Ecco chi è.

Mentre in molti la volevano al fianco di Antonino Spinalbese, Carolina Stramare ha smentito la questione e ha fatto sapere di avere già una persona speciale nel suo cuore. Nelle ultime ore l’ex Miss è uscita ufficialmente allo scoperto con Pietro Pellegri, calciatore del Torino ed ex fidanzato di Victoria Mihajlovic.

Carolina Stramare: il nuovo fidanzato

Carolina Stramare ha deciso di non nascondersi più e nelle ultime ore, attraverso le sue stories via social, ha postato una foto in cui è ritratta accanto alla sua nuova fiamma. In tanti tra fan, amici e colleghi sono curiosi di saperne di più in merito alla liaison tra l’ex Miss e il calciatore del Torino classe 2001 Pietro Pellegrini, che per la prima volta hanno deciso di mostrarsi insieme via social.

Fino a poco tempo fa si chiedeva che Carolina Stramare avesse una liaison con Antonino Spinalbese, ma lei stessa aveva smentito la questione. La sua storia con il calciatore è destinata a durare? I fan sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG