Rosalinda Cannavò si è vista costretta a replicare ai fan dei social che l’hanno presa di mira perché non ha figli.

Rosalinda Cannavò sta trascorrendo le sue vacanze con il fidanzato Andrea Zenga, con cui fa coppia fissa ormai da ben 3 anni. Sui social c’è chi ha preso di mira la coppia perché non avrebbe ancora figli e addirittura c’è chi ha insinuato che il loro amore sia”finto” proprio a causa dell’assenza, per loro, di un bebè.

“Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”, ha scritto un hater, contro cui Rosalinda ha risposto: ” Ma vi sembra normale sfottere così ? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social”.

Rosalinda Cannavò: i commenti sui figli e la replica

Rosalinda Cannavò si è vista costretta a replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira perché lei e Andrea Zenga non hanno figli e in tanti, sui social, si sono schierati dalla parte dell’attrice. Lei e il fidanzato fanno coppia fissa da tre anni e non hanno nascosto di volere un giorno una famiglia insieme.

“Il mio sogno è quello di avere una bambina con lei e costruire una famiglia. Sento che è la donna giusta, vorrei che fosse la madre dei miei figli. Anche il matrimonio ma più i figli”, aveva dichiarato a Verissimo lo stesso Andrea Zenga. In futuro i due stupiranno i fan annunciando l’arrivo di un bebè? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

