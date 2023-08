Ilary Blasi è stata travolta da un’ondata di critiche per il look da lei sfoggiato in discoteca (mentre era in compagnia del fidanzato Bastian).

Ilary Blasi è partita per la Sardegna in compagnia del fidanzato Bastian Muller e nelle ultime ore è stata travolta da un’ondata di polemiche in rete a causa del look da lei sfoggiato in una discoteca di Porto Cervo (e composto da leggings neri ultra-aderenti e un microtop rosso).

“Immaginare tre figli che vedono così la madre, che esempio”, le ha scritto qualcuno sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Ma dimmi te se una madre con 3 figli si debba vestire cosi.. Ancora fa la ragazzina! Che si diverta pure, per carità, ma almeno abbia un po di rispetto per i suoi figli”.

Ilary Blasi: il look in discoteca

Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna con il fidanzato Bastian Muller e sui social è stata travolta da un’ondata di critiche per il look da lei sfoggiato in discoteca. La conduttrice non ha replicato alle critiche sul suo conto e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

Al fianco del fidanzato Bastian Muller la conduttrice sembra aver trovato finalmente la serenità dopo il suo controverso addio al marito Francesco Totti, da cui si è separata ufficialmente un anno fa.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG