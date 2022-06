Carmen Russo ha svelato quali sarebbero i suoi segreti di bellezza per mantenersi in forma anche a 60 anni.

Carmen Russo è da sempre molto attenta al suo stile di vita e nel corso degli anni, oltre ad aver continuato a praticare assiduamente sport, la showgirl ha rivelato di aver smesso di mangiare farine e di avere una dieta equilibrata. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha anche svelato che ogni giorno berrebbe un bel bicchiere di acqua con limone, zenzero e miele, che sarebbe un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Carmen Russo Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo: cosa beve ogni giorno

Carmen Russo è una delle showgirl più amate della tv e in tanti si sono chiesti come abbia fatto a sfoggiare la sua forma fisica perfetta anche superati i 60 anni. Lei stessa ha rivelato di avere una dieta sana e corretta e di fare assiduamente attività sportiva. Ogni giorno poi Carmen Russo assumerebbe una bevanda a base di limone, zenzero e miele, dall’effetto energizzante e antinfiammatorio.

“Riprendetevi la vostra vita, curate il vostro aspetto fisico e mentale, coltivate i vostri interessi: sono questi gli stimoli che aiutano a vivere bene”, ha dichiarato la showgirl in un’intervista a DiLei in merito alla sua opinione sul prendersi cura di sé. Come lei anche suo marito, Enzo Paolo Turchi, ha uno stile di vita sano e in grado di farlo sentire in forma.

