Francesca De André ha mostrato al grande pubblico i lividi a lei procurati dalle percosse subite dal fidanzato, denunciato da una vicina di casa. Suo padre, Cristiano De André – che non ha più rapporti con Francesca ormai da anni – ha commentato l’episodio in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha affermato: “E’ un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”.

Francesca De André: le parole del padre Cristiano

Cristiano De André e Francesca De André non sono in buoni rapporti ormai da anni e il padre dell’ex gieffina, interpellato in merito alla vicenda che l’ha recentemente vista protagonista a causa del fidanzato (che avrebbe usato violenza contro di lei), ha dato a sua figlia quello che sembra essere un monito: “Anche se per fortuna i miei figli hanno scelto altri campi lavorativi che non sono la musica e questo indubbiamente li ha agevolati. Comunque portare cognome De Andrè è una bella responsabilità e non sempre è facile”.

Francesca ha ampiamente raccontato cosa le avrebbe fatto il fidanzato e, sui social, ha mostrato i suoi lividi e il suo volto sconvolto e addolorato dopo le percosse. A “salvare” la ragazza – che era svenuta – sarebbe stata una vicina di casa.

