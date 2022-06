Secondo indiscrezioni Diletta Leotta non sarebbe riuscita a dimenticare il suo grande amore per Can Yaman.

Da alcuni mesi si vocifera che al fianco di Diletta Leotta vi sia il modello Giacomo Cavalli, con cui lei è stata avvistata più volte insieme. Secondo The Pipol in realtà i due sarebbero solamente buoni amici, e la conduttrice continuerebbe a provare qualcosa per Can Yaman, a cui è stata legata fino allo scorso anno.

Diletta Leotta ancora innamorata di Can Yaman?

Diletta Leotta è ancora innamorata di Can Yaman? Secondo alcuni rumor in circolazione sì, e quella con Giacomo Cavalli non sarebbe altro che una semplice amicizia. La conduttrice e l’attore turco si sono lasciati nel 2021 dopo aver annunciato che sarebbero convolati a nozze. A Verissimo, dopo l’addio, Diletta Leotta aveva dichiarato: “Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti e innamorati e hanno vissuto questa passione enorme. Siamo due molto passionali, forse lui più di me”, e ancora: “È stato tutto molto veloce e bello (…) Come si fa a dire che fosse una storia costruita a tavolino? L’amore ti capita, non decidi quando ti innamori”.

In seguito alla rottura da Can Yaman, la conduttrice non ha mai più parlato pubblicamente della sua relazione con l’attore turco e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

