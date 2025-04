Carlo Conti, il programma fa flop: arriva la brutta notizia

Brutte notizie per Carlo Conti e il suo programma con dieci showgirl, ‘Ne vedremo delle belle’. Ecco cosa sappiamo.

Da qualche settimana è iniziato il nuovo programma di Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle‘. Eppure, al netto del tanto rumore fatto dalla varie showgirl in gara, non senza polemiche e frecciate nei vari salotti televisivi, pare che per la trasmissione sia arrivata adesso una cattiva notizia che metterà la parola fine a tutto.

Carlo Conti e ‘Ne vedremo delle belle’

Con grande maestria, Carlo Conti ha voluto fare un tentativo con un programma su Rai 1 dedicato a dieci showgirl andando a sfidare, il sabato sera, la concorrenza di Amici, su Canale 5. ‘Ne vedremo delle belle‘ ha fatto senza dubbio parlare ma, al netto di qualche siparietto e tensione anche discutibile, pare che lo show non abbia raccolto l’attenzione sperata.

Neppure la presenza di donne di spettacolo come Valeria Marini e Pamela Prati, solo per citarne alcune, ha portato alla trasmissione di Conti il ritorno in termini di ascolti. Da qui, quella che è stata la decisione di una chiusura anticipata che era stata inizialmente spoilerata dalll’indiscrezione di Dagospia poi confermata dai diretti interessati.

La chiusura anticipata: cosa sappiamo

Dando uno sguardo a Dagospia, ecco l’indiscrezione con tanto di data relativa a quella che potrebbe essere la chiusura anticipata del programma di Conti su Rai 1. “Chiude in anticipo ‘Ne vedremo delle belle’“, si legge. “L’ultima puntata dello show del sabato sera con Carlo Conti e dieci showgirl per mancanza di show andrà in onda sabato 12 aprile, la finalissima era inizialmente prevista il sabato successivo”.

Secondo quanto si legge sempre da Dago “fatali gli ascolti flop crollati al 13% di share – fonti rai minimizzano: ‘si è trattato di un esperimento, chiusura legata anche alla concomitanza con la Pasqua’”.

La conferma

A confermare l’indiscrezione di Dagospia ci ha poi pensato lo stesso Conti a LaPresse: “Avevano previsto di fermarci alla quarta e finire con sabato, visto che si tratta di un programma sperimentale quindi piuttosto che riprenderlo è meglio evitare“.

“Certo se hai un programma che ti fa il 25-30% ti puoi anche fermare una settimana, ma visto che ‘Ne vedremo delle belle’ non ha carburato preferisco finire prima. Sono andate in onda quattro puntate senza la quinta che era in sospeso fin dall’inizio”, ha aggiunto.

E ancora: “Se sono soddisfatto? Quando sperimento sono sempre contento, anche perché se non sperimento io o Antonella Clerici, Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis, Amadeus: chi deve sperimentare? Sperimentare non ci cambia la vita. In ‘Ne vedremo delle belle’ è mancato l’aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco”, ha concluso il presentatore.