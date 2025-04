Elisa Visari, “pancino sospetto”: impazzano i rumors dopo una foto social

Ci risiamo. Si stanno moltiplicando a macchia d’olio le voci di una possibile gravidanza di Elisa Visari dopo una foto sospetta sui social.

Solamente poche settimane fa si era sparsa la voce di una presunta gravidanza di Elisa Visari che potrebbe essere in dolce attesa del primo figlio con Andrea Damante. Ora, i rumors sono tornati a farsi prepotenti a seguito di una foto “misteriosa” pubblicata proprio dalla giovane ragazza sul suo profilo social. Secondo alcuni, ci sarebbe il più classico dei “pancini sospetti”.

Elisa Visari e Andrea Damante presto genitori: la segnalazione

Sono settimane piuttosto movimentate per la coppia formata da Elisa Visari e Andrea Damante. In modo particolare per quanto riguarda le voci relative ad una presunta dolce attesa della ragazza. Infatti, pochi giorni fa, era arrivata una segnalazione importante riportata sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

In quella occasione, una seguace dell’esperta, aveva dato praticamente per certa la dolce attesa della ragazza. “Da fonti attendibili (care amiche sue) la Visari è incinta di Damante, partorirà a settembre. In settimana l’annuncio”. La segnalazione, va detto, non aveva ricevuto alcun seguito ma, adesso, qualcosa potrebbe essere cambiato.

La foto e il possibile pancino sospetto

Dando uno sguardo alle stories Instagram della Visari, infatti, uno scatto apparentemente “innocente” ha fatto ripartire nuovamente i pettegolezzi sulla presunta gravidanza. Elisa, in queste ore, ha condiviso una foto con i suoi due cagnolini festeggiando per la loro reunion. Fin qui nulla di male, se non fosse che nell’immagine in questione si intravede, in parte, il suo ventre (oltre alle gambe e ai piedi).

Sebbene non vi siano forme particolarmente accentuate, è possibile vedere appunto un leggerissimo accenno nella zona della pancia che potrebbe anche solamente essere dettato dal pantaloncino stesso indossato. Niente di certo, quindi, ma i rumors sulla gravidanza sono tornati ad impazzire con moltissimi fan che, adesso, si aspettano qualche conferma o smentita a proposito.