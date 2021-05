Carla Fracci, il ricordo dei professori di danza di Amici (foto e video)

Anche la produzione di ‘Amici‘ ha voluto omaggiare, sui propri social, Carla Fracci, con un messaggio molto toccante:

L’étoile, nel corso delle varie edizioni del talent show di Maria De Filippi, è stata ospite in qualità di guest star d’eccezione.

View this post on Instagram

Alcuni professori o ex componenti del corpo docenti di ballo hanno voluto ricordare sui social l’artista.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Ti ricorderemo tutti per l’immensità che ti contraddistingueva sul palcoscenico. La tua aura eterea, la tua passione ed enorme umiltà ci hanno conquistato ed insegnato ad andare oltre gli stereotipi della danza comuni.

Ricordo i tuoi occhi lucidi quando mi raccontavi della tua carriera, per te parlare di danza era sempre un’emozione.

Oggi mi stringo al dolore di Beppe Menegatti e della vostra famiglia.

Ti prometto che ci impegneremo al massimo per commemorarti come meriti all’evento in tuo onore a cui so, avresti tanto voluto partecipare.

Ciao Carla