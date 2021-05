Questa sera, andrà in onda una nuova puntata di Venus Club, il talk show tutto al femminile condotto da Lorella Boccia.

Tra le ospiti della quarta puntata del programma di Italia 1, troveremo anche Anna Tatangelo.

La cantante, in uscita con un nuovo album Annazero, ha risposto anche a domande riguardanti Gigi D’Alessio, suo ex compagno e padre di suo figlio Andrea.

La loro storia d’amore è terminata ufficialmente l’anno scorso, con un annuncio sui social arrivato il 3 marzo 2020.

Anna Tatangelo, nel corso dell’intervista, ha speso esclusivamente parole positive nei riguardi del cantautore napoletano:

Gigi è stato importante per me perché grazie a lui sono diventata mamma ed è una cosa di cui vado fiera e gli sarò grata a vita.

Quello tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, è stato anche un sodalizio professionale dal quale sono nati numerosi successi discografici:

Ho condiviso con lui un grande successo, quel pezzo lì ha quasi 20 anni (riferimento a Ragazza di Periferia, ndr)… Ho cantato canzoni scritte con lui che comunque mi hanno accompagnato e la gente ha ritrovato una parte di vita. Ragazza di Periferia è diventato un cult per tante persone, ha segnato varie tappe della mia vita e mi ha sostenuto tanto. Gigi D’Alessio è stato uno degli artisti che ha creduto in me e abbiamo condiviso insieme palchi importanti. La mia vita privata ha sempre preso il sopravvento sulle cose.