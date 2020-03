Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio non stanno più insieme: è ufficiale

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

L'annuncio ufficiale della fine dell'amore tra Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio si sono lasciati definitivamente. L'annuncio ufficiale della coppia, sui rispettivi profili social, ha messo definitivamente la parola fine alle voci di crisi passeggera delle ultime settimane. Ecco le parole della cantante di Sora su Instagram:

"Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata"

La stessa Instagram Stories, dopo qualche minuto, è apparsa anche sul profilo ufficiale del cantautore partenopeo:

"Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".

I due interpreti sono stati assieme per quasi 14 anni tra alti e bassi. La loro relazione, iniziata nel febbraio 2005, ma ufficializzata un anno dopo, ha superato, in passato, diversi momenti di allontanamento. Oggi, l'addio ufficiale. Come la prenderanno i fan della coppia?