Virginia Raffaele ricorda Carla Fracci: “Rimarrai l’unica Giselle possibile” (foto)

Con un lungo post sui suoi social, Virginia Raffaele ha ricordato Carla Fracci, scomparsa, questa mattina, a Milano, ad 84 anni. L’attrice, negli ultimi anni, le ha dedicato una esilarante imitazione.

Stamattina mi hanno scritto che non stavi bene, e allora ti ho subito cercata, ti ho scritto un messaggio su what’s up, lo usavamo sempre ed eri diventata bravissima anche con le emoticon.

Poi mi è arrivata la notizia.

Non ho fatto in tempo.

Non so bene descriverti cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre.

Ma c’è qualcosa in più, qualcosa di personale.

Ho avuto la fortuna e l’onore di esserti “amica” in questi ultimi anni, grazie alla tua grande autoironia, alla tua disponibilità, alla tua educazione e al tuo amore per la danza e per lo spettacolo.

Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa, la tua attenzione ai dettagli, la ricerca della perfezione, la tua educazione e dolcezza, il tuo rigore che sapeva essere, incredibilmente,

un’infinita libertà.

In quel momento ho pensato a quanto stessi imparando da Te.

Non è un caso se sei diventata la più grande ballerina italiana di tutti i tempi.

Una parte di me “ballerà” (indegnamente) per sempre con Te.

Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente.

per aver capito la stima che avevo per Te.

Grazie per avermi abbracciata più volte,

e grazie per avermi corretto un port de bras.

Rimarrai l’unica Giselle possibile.

Ciao Carla, ti voglio bene🤍

Un abbraccio forte a Beppe.