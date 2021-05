Grande Fratello Vip 6 anticipazioni: Justine Mattera concorrente?

Fervono i preparativi per la sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip 6’, in partenza, a settembre, in prima serata, su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini.

In questi giorni, sono iniziati i primi provini (come quello dell’ex stellina di ‘Non è la Rai’ ed ex velina di ‘Striscia La Notizia’, Miriana Trevisan) per formare il cast della nuova stagione del reality. Il magazine ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha ipotizzato il possibile ingresso di Justine Mattera:

A Cologno Monzese si mormora che sia già in pole per la prossima edizione… Pare sia in corso nei confronti di Justine Mattera un serrato corteggiamento da parte del Biscione…

L’ex moglie di Paolo Limiti, sosia italiana di Marylin Monroe, nel 2006, ha preso parte alla terza edizione de ‘La fattoria’, affidata a a Barbara d’Urso, conquistando la medaglia di bronzo.

Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?, il libro di Justine Mattera

La showgirl ha pubblicato il suo primo libro, Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?

Ecco la sinossi ufficiale:

L’abbiamo conosciuta come sosia di Marilyn Monroe, presenza spumeggiante al fianco di Paolo Limiti nei pomeriggi Rai di fine anni Novanta e inizio Duemila. Ma Justine Mattera è molto altro, e lo era già prima di arrivare in Italia, dove ha avuto il coraggio di non sedersi mai, trasformando ogni cambiamento in un’opportunità per crescere. Bambina prodigio, nuotatrice combattiva, modella, cantante, attrice, influencer, triatleta, madre.

Per il suo cinquantesimo compleanno, Justine ripercorre, con leggerezza e autoironia, le tappe che l’hanno portata a essere la donna sfaccettata e sorprendente di oggi. Dall’infanzia newyorkese, nel piccolo e tranquillo quartiere di Bellerose, all’Università di Stanford, dove ha conseguito una laurea in Letteratura inglese e italiana; dalle discoteche toscane al palco del Festivalbar; dagli esordi sul piccolo schermo alla scoperta del teatro, passando per il cinema, con la chiamata del regista di culto Abel Ferrara; dalla notorietà sui social allo sport come occasione di rinascita.

La storia di Justine Mattera è quella di una bambina, poi ragazza, poi donna che ha affrontato a testa alta tutti i bivi che la vita le ha messo davanti, tuffandosi con passione in ogni nuova esperienza. Non sempre riusciamo a essere e a fare ciò che sogniamo, ma provarci può rivelarsi il modo per trovare, lungo il percorso, la felicità.