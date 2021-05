Eleonora Daniele: “Mara Venier? Grande affinità tra di noi”

Eleonora Daniele, che, da qualche giorno, ha festeggiato il primo compleanno della figlia Carlotta, in una lunga intervista al magazine ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i retroscena del legame speciale con Mara Venier. La conduttrice di ‘Domenica In’, infatti, è la madrina di battesimo della figlia della padrona di casa di ‘Storie italiane’:

L’ho conosciuta nel 2002, ero appena uscita da un reality e facevo televendite. Mi ha consigliato di tenermi stretto il nome, il regista di uno sketch voleva cambiarmelo ma lei si è inalberata. Quello fu l’inizio della magia e di una grande affinità tra noi.

Eleonora ha, inoltre, spiegato, il feeling che la bambina ha con la Venier, costruito fin dai primi giorni di vita:

E’ una bambina che seleziona molto, non va in braccio a tutti. Con Mara c’è stato un feeling immediato, le è subito saltata al collo.

La Venier le è stata vicina in un momento assai difficile della sua vita che coincide con la morte dell’amatissimo fratello Luigi, affetto da una grave forma di autismo: