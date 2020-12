Carima Di Tutto e Di Più, conosciuta anche come Carima #LaNerona, è una social influencer e tiktoker molto conosciuta che, tra Instagram e TikTok, è molto vicina al milione di follower complessivi.

Carima è diventata nota anche ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5 in quanto alcuni inquilini della Casa, come Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis, che hanno portato nella Casa il tormentone grazie al quale è diventata famosa: “Emily, tapiderc*lo!”. Oppure “Te la prendi come Emily!”.

Samantha De Grenet, durante una conversazione, ha chiesto da dove provenisse questo tormentone e alcuni termini utilizzati dalla conduttrice non sono affatto piaciuti alla diretta interessata che si è sfogata con una diretta su Instagram:

Faccio questa diretta, anche un po’ seria, perché sono rimasta scioccata, sbalordita e male. Questo è body shaming. Una signora del mondo dello spettacolo, la “De Negret”, lo so che si chiama De Grenet ma io dico “De Negret”, mi ha perculato, chiedendo chi fosse Emily mentre, invece, già lo sapeva chi fosse Emily. Nel mondo dello spettacolo, tutti sanno chi è Emily. Non mi sbalordisco se ha detto che io non sono il suo genere e lì ci stiamo. Quando tu ti metti a fare body shaming, però… Ha cercato di prendermi per il c*lo. Chiedo a tutti i miei fan di taggare il GF Vip e Alfonso Signorini. Faccio il panico, voglio un diritto di replica. Lei deve dare l’esempio. Non può dire “quella carica”. Se io sono carica, lei è scarica. Ha la faccia scavata, è più secca di un ossobuco. Sei antipatica e ignorante. Già eri antipatica all’Isola e ora lo sei di più. Non puoi permetterti di prendere in giro una ragazza di 27 anni che si mette in gioco…