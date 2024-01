Marco Borriello ha confessato pubblicamente alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex premier Silvio Berlusconi.

Da un’intervista con Alessandro Alciato per il talk show Radio Tv Serie A, l’ex bomber del Milan, Marco Borriello, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Silvio Berlusconi, che è stato presidente della squadra e che è scomparso lo scorso giugno (dopo aver combattuto contro una grave forma di leucemia).

“Veniva poco al campo, perché era presidente del Consiglio all’epoca. Veniva a trovarci in albergo quando giocavamo a Roma e ricordo che per ognuno di noi ricordava un aneddoto”, ha confessato Borriello, e ancora: “Il mio riguardava Belen, con cui al tempo ero fidanzato e mi chiedeva: ‘Come va con Belen?’. “Andava sul tecnico”, commenta ironico Alciato e Borriello, scherzosamente: “Era molto simpatico, la prendevamo a ridere”.

Marco Borriello: il retroscena su Silvio Berlusconi

Marco Borriello ha svelato per la prima volta un aneddoto sul suo rapporto con Silvio Berlusconi e sul periodo in cui lui è stato il compagno della showgirl Belen Rodriguez (ossia tra il 2004 e il 2008). In seguito alla rottura i due sono riusciti a mantenere buoni rapporti e lo scorso 12 giugno, quando l’ex premier è scomparso, entrambi hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio.

Oggi la showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità in amore accanto ad Elio Lorenzoni, mentre non si sa praticamente nulla della vita privata di Marco Borriello (che però, di recente, ha confessato che gli sarebbe piaciuto avere un figlio suo).

