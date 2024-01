Alice Campello ha dedicato un messaggio al suo 2023, che è stato ricco di gioie ma anche di momenti di terrore.

Alice Campello ha deciso di dire addio al 2023 con un post sui social in cui ha ricordato alcuni dei momenti più belli ma anche più dolorosi dell’anno appena trascorso. La modella e imprenditrice è infatti diventata mamma della piccola Bella ma, nel darla alla luce, ha rischiato di perdere la vita.

“È stato un anno davvero difficile per me ma quello che mi ha insegnato di più fino ad ora. Ho rischiato di lasciare le mie cinque ragioni di vita… Tutt’ora quando vivo cose belle con loro non posso non pensare a quanto mi sento fortunata e grata per poter ancora vederli crescere e poter vedere mio marito con la nostra piccola in braccio. Ancora oggi a volte quando chiudo gli occhi mi rivengono alla mente le immagini di mio marito che mi ripeteva “avrei voluto fosse successo a me”, ha scritto via social.

Alice Campello: il messaggio d’addio al 2023

Alice Campello ha scritto un commovente messaggio al suo 2023, anno in cui ha realizzato il sogno di diventare madre per la quinta volta (e per la prima volta di una bambina, Bella). Purtroppo durante il parto ci sono state alcune complicazioni che l’hanno portata in terapia intensiva, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. “Di questa esperienza mi tengo nel cuore l’amore che ho ricevuto e la grande lezione di vita che mi ha dato… e tanta tanta tanta gratitudine”, ha scritto la modella a mezzo social.

Oggi Alice Campello sembra aver finalmente trovato la felicità accanto ad Alvaro Morata e ai suoi figli e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua maternità.

