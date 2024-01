Chiara Nasti ha postato una foto sui social che ha insospettito molti dei suoi fan in merito ad una sua presunta gravidanza.

Cicogna in arrivo per Chiara Nasti? Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma il rumor è diventato sempre più insistente da quando l’influencer ha postato sui social una foto risalente ai festeggiamenti per Capodanno e in cui la si vede sfoggiare un aderente tubino rosso. Secondo i fan dei social la moglie di Mattia Zaccagni avrebbe un pancino sospetto e, per questo, potrebbe presto confermare l’arrivo di un secondo bebè (nel 2022 lei e Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago).

Chiara Nasti incinta? I sospetti dei fan

Secondo figlio in arrivo per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? L’indiscrezione al momento resta senza conferme e l’influencer e suo marito hanno preferito non proferire parola in merito all’argomento. Dopo la nascita del piccolo Thiago, Chiara Nasti ha assicurato che avrebbe atteso del tempo prima di cercare un’altra gravidanza e ha fatto sapere di volersi concentrare soprattutto sulla crescita del suo primo figlio.

Sui social in tanti, tra i fan, non hanno peso occasione per criticarla proprio per il suo modo di crescere suo figlio, ma l’influencer ha sempre rispedito le critiche al mittente. Al momento non vi sono conferme in merito alla sua presunta seconda gravidanza, e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori notizie. Chiara Nasti e suo marito romperanno il silenzio in merito alla questione?

