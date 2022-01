GF Vip, Biagio D’Anelli si dichiara a Miriana con un aereo: “Ti a…”

Nella casa del GF Vip Miriana Trevisan ha ricevuto una splendida sorpresa da parte di Biagio D’Anelli che, fuori dalla casa, non ha smesso neanche per un secondo di pensare a lei. “Brutta, ti a…spettiamo, Biagio + Fans”, era scritto sul messaggio trasportato dall’aereo dedicato a Miriana Trevisan che, più felice che mai, è corsa ad abbracciare i suoi compagni d’avventura. Tra lei e Biagio D’Anelli è scoccata la scintilla al GF Vip e i due hanno dichiarato che, non appena potranno, continueranno ad approfondire la loro conoscenza al di fuori della Casa. In tanti tra i fan del reality show sono impazienti di scoprire se tra i due sboccerà l’amore.

Biagio D’Anelli ha smesso di seguire Miriana sui social

Nelle ultime ore moltissimi fan del programma si erano preoccupati perché Biagio D’Anelli aveva smesso di seguire Miriana sui social. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso D’Anelli, che ha svelato di averlo fatto perché i profili della showgirl sarebbero gestiti da una persona che, evidentemente, nutrirebbe dell’antipatia nei suoi confronti: “Chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me, ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci, di stare insieme e di continuare a viverci è sempre più forte. Questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”, ha scritto D’Anelli sui social.