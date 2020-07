Grande Fratello Vip 5, Biagio D'Anelli concorrente?

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Biagio D'Anelli nel cast del Grande Fratello Vip 5? L'indiscrezione

Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica Ah saperlo... Pillole di gossip, curata da Alberto Dandolo, ha rivelato alcune succose anticipazioni che riguarderebbero la prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza, a settembre 2020, in prima serata, su Canale 5, con la confermata conduzione di Alfonso Signorini.

Biagio D'Anelli, opinionista di punta delle trasmissioni di Barbara d'Urso, potrebbe arricchire il cast della quinta stagione del reality Mediaset. Si legge:

"Grazie alle sue doti comunicative, negli ultimi anni Biagio D’Anelli, 37, ha imperversato come opinionista nei contenitori Mediaset. Si dice sia stato provinato per il Gf Vip e che abbia ottime chance. Riuscirà il simpatico Biagio a varcare la porta rossa di Cinecittà?"

Il giovane vocalist ha già preso parte alla versione nip del GF. Ecco cosa dichiarava prima di entrare nel loft di Cinecittà: "Il GF è una vetrina mettere in mostra i lati positivi e negativi. Spero di riuscire ad incontrare persone molto diverse da me: con altri 10 Biagio potrei annoiarmi. Voglio confrontarmi". O ancora: "Il mio lavoro mi porta a conoscere molta gente 'di passaggio', ma non riesco ad instaurare rapporti duraturi". Ed, infine: "Le mie storie ? Continuano ad avere degli strascichi anche dopo tempo perché faccio credere ad ogni donna che sia l'unica per me. In realtà non mi sono mai innamorato".