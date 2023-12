Si avvicina sempre più Sanremo 2024 e Amadeus sta portando avanti “i lavori”. A fargli già i complimenti ci ha pensato anche Belen Rodriguez…

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina e il lavoro di Amadeus sembra essere già a buon punto in vista della kermesse musicale. In tanti hanno già commentato la scelta del cast dei big in gara e nelle ultime ore anche Belen Rodriguez ha voluto dire la sua con un messaggio che, per alcuni, è sembrato “sospetto” verso il conduttore…

Belen, il messaggio ad Amadeus su Sanremo

Come detto, mancano ormai meno di due mesi al prossimo Festival di Sanremo e Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, ha da poco annunciato l’intero cast dei big con tanto di titoli della canzoni in gara.

Le sue scelte hanno ricevuto commenti di approvazione e anche qualche critica. L’ultima a dire la sua è stata, a sorpresa, Belen Rodriguez. L’argentina, sempre molto seguita sui social, infatti, ha deciso di fare i complimenti al conduttore con una storia che ha generato qualche sospetto. “Davvero Bellissimo, bravo Amadeus”, ha scritto la showgirl commentando l’intero cast degli artisti e le rispettive scelte delle canzoni.

Ad alcuni utenti, come si può leggere in diversi commenti sul web, la frase della donna è sembrata quasi un “occhiolino” al presentatore. In che senso? Possibile che la Rodriguez abbia voluto gettare le basi per un ritorno sul palco dell’Ariston dopo tantissimo tempo. Ormai sono più di 10 anni che l’argentina non scende dalla famosa scalinata. Che voglia fare un tentativo?

Chi lo sa. Si tratta, ovviamente, solo di supposizioni ma certamente vederla di nuovo a Sanremo non sarebbe affatto male. Almeno per lei.

Di seguito anche il post Instagram di Sanremo con i cantanti e le canzoni in gara tra i big:

