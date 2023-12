Insieme a Kim Rossi Stuart vuole dare la giusta educazione ai figli. Ecco perché su certi temi, Ilaria Spada è molto decisa e ferma.

Una coppia bellissima e che ha formato negli anni una super famiglia felice. Stiamo parlando di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. I due hanno tre figli che stanno educando secondo quello che ritengono essere il modo migliore. La donna ha raccontato a Oggi come si comporta nelle vesti di madre ed in particolare alcune regole per il figlio maschio anche in tema di video hard…

Ilaria Spada e l’educazione dei figli

Tra i vari passaggi dell’intervista della Spada, anche quello molto importante riguardo la maternità, arrivata per ben tre volte: “L’unica difficoltà che ho vissuto è quella fisica: magari passi una notte insonne insieme ai bambini e il giorno dopo devi presentarti sul set molto presto, lucida e perfetta. Non ho trovato altre limitazioni. Quando è nato Ettore, ho scelto di non lavorare per due anni. Sono uscita dalla prima gravidanza decisamente sconvolta, ma già con Ian, che ha 4 anni, e soprattutto con la piccolina di un anno e mezzo, sono andata a lavorare subito”.

Dopo aver raccontato il bellissimo rapporto con Kim Rossi Stuart, la donna ha confermato il grande impegno che come genitori mettono nell’educazione dei figli: “Sono convinta che il lavoro maggiore per sensibilizzare i ragazzi su certi temi si debba fare a casa. Il figlio maschio guarda il padre, vede come si comporta con la mamma o con le sorelle. Le ore passate a scuola potrebbero essere sfruttate meglio, per esempio con l’educazione affettiva”.

E ancora un dettaglio più preciso: “A mio figlio dico di non guardare la pornografia sul web. Non è una questione di moralità: penso semplicemente che il porno sia deleterio per i ragazzi […]”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda la bellissima coppia:

