Tanta rabbia nelle parole di Alessandro Basciano che sui social se l’è presa in modo molto forte annunciando una “diffida”.

Non sono stati mesi facili per Alessandro Basciano che dopo l’arrivo di sua figlia ha fatto i conti con la fine della relazione con l’ex compagna Sophie Codegoni, madre, appunto, della piccola arrivata. L’uomo, dopo essere finito al centro dell’attenzione mediatica per una serie di intervista spinose, sue e della ex, è tornato a parlare sui social e lo ha fatto in modo molto duro annunciando una “diffida”.

Alessandro Basciano furioso sui social

La tensione in casa Basciano deve essere altissima e, in modo particolare, quando in gioco viene messa sua figlia. “Vorrei dire ai Signori ‘giornalisti’ da 4 soldi di Casa Chi”, ha esordito il ragazzo. “Complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse è L unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati… bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia”.

Parole al veleno per i colleghi della ex Sophie che, secondo Alessandro, si sarebbero spinti oltre durante una precedente intervista a Mirko Brunetti durante la quale sarebbe stata nominata la figlia che lui e la Codegoni hanno in comune e altre situazioni riferibili alla vita di tutti i giorni della piccola come, ad esempio, Rai yo-yo, canale appunto per bambini.

Staremo a vedere se in questa ottica ci saranno repliche da parte dei giornalisti di Casa Chi o, magari, anche dalla stessa Sophie.

Di seguito anche un recente post Instagram di Alessandro insieme a sua figlia:

