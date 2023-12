I guadagni sui social di Antonella Fiordelisi: l’influencer ed ex GF ha raccontato in tv quanto si fa pagare per il lavoro sulle piattaforme.

Si torna a parlare di social e di guadagni per i vari influencer d’Italia. L’argomento è arrivato anche in tv in queste ore e, precisamente, a Mattino 5. Protagonista l’ex gieffina Antonella Fiordelisi che ha raccontato quanto può arrivare a valere il suo lavoro di pubblicità ad ogni post condiviso.

Antonella Fiordelisi svela i guadagni sui social

Parlando a Mattino 5, come detto, la giovane Fiordelisi ha raccontato come quello che era un semplice passatempo sia diventato per lei un vero e proprio lavoro. Ogni post su Instagram e sulle varie piattaforme, infatti, porta alla ragazza una importante somma di denaro, ovviamente quando si tratta di contenuti sponsorizzati.

Antonella ha spiegato al conduttore del programma di Canale 5: “Quanto guadagno ad ogni post? Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso”.

E ancora sul suo lavoro: “Cosa promuovo? Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere una influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare tendenze, opinioni e magari comportamenti”.

Il pensiero della Fiordelisi si è concluso con una riflessione: “I giovani d’oggi prendono come riferimento noi influencer e per questa ragione dobbiamo stare molto attente perché abbiamo tantissima responsabilità”.

Facendo un esempio, la donna ha aggiunto: “Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare”.

Di seguito anche un post su X del programma con le parole dell’influencer:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG