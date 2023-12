Potrebbero esserci novità in tema amore per Elodie e Andrea Iannone. La coppia sta pensando in grande e si parla anche di nozze…

Non solo il successo con la sua musica, per Elodie potrebbe esserci la svolta anche a livello sentimentale. La sua relazione, ormai nota e pubblica, con Andrea Iannone sta procedendo davvero bene. Talmente tanto a gonfie vele che i due starebbero pensando anche “al grande passo”…

Elodie e Iannone, matrimonio in vista?

Secondo le ultime indiscrezioni sulla coppia, pare proprio che la cantante e il centauro ex MotoGP starebbero pensando di fare le cose sul serio. La loro relazione sarebbe ad un punto tale da poter compiere “il grande passo”. Ebbene sì, secondo quanto riportato da Oggi, citato da Leggo, Elodie potrebbe pensare alle nozze con Iannone. I due starebbero facendo progetti in grande stile e questo farebbe ipotizzare anche alle nozze.

Certamente la coppia piace ai fan che, nonostante qualche critica tipica degli haters e degli invidiosi, apprezzano lo stile di entrambi, anche per quanto riguarda il modo di “concedersi” non in modo esagerato al pubblico.

La pausa dalla musica

Nell’ultimo periodo la cantante è stata decisamente sulla bocca di tutti per il suo tour che, a quanto pare, le ha tolto molte energie. La donna aveva annunciato una pausa dalla musica per mettere il focus su progetti futuri.

In tal senso, chissà se nella sua mente non possa davvero esserci l’idea di progettare e organizzare il matrimonio. Staremo a vedere se la donna uscirà allo scoperto svelando qualcosa sull’argomento.

Di seguito anche un post Instagram di questa estate della coppia:

