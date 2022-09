Belen Rodriguez ha spento 38 candeline e Stefano De Martino le ha dedicato tutto il suo amore attraverso i social.

Il 20 settembre Belen Rodriguez ha spento 38 candeline e Stefano De Martino (il marito con cui da alcuni mesi sembra aver ritrovato la felicità) le ha dedicato un messaggio d’amore via social. “Buon compleanno Vita”, ha scritto il ballerino postando una romantica foto della showgirl, bellissima in un campo di girasoli.

Belen Rodriguez: gli auguri di Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha spento 38 candeline e Stefano De Martino non ha perso occasione per dedicarle un suo tenero messaggio d’auguri via social. I due sono tornati insieme alcuni mesi fa dopo la seconda, dolorosa separazione avuta nel 2020.

In queste ore l’ex compagno di Belen (conosciuto proprio mentre lei e De Martino erano separati) Antonino Spinalbese, si è recato come concorrente al Grande Fratello Vip ma ha finito per attirarsi contro alcune critiche per via delle sue parole sul conto della showgirl argentina. Belen Rodriguez non ha commentato l’episodio e ha sempre cercato di rispondere alle domande sul conto di Antonino o sulla fine della loro storia (da cui è nata la seconda figlia della showgirl, Luna Marì).

