Orietta Berti secondo Dagospia incasserebbe ben 10mila euro per ogni puntata del GF Vip e del resto lei stessa ha ammesso di aver deciso di prendere parte al programma per via di un compenso tanto alto “da non poter rifiutare”. Sempre secondo Dagospia la cantante potrebbe portare a casa attorno ai 500mila euro al termine della sua esperienza all’interno dello show.

Orietta Berti: il cachet per il GF Vip

Secondo rumor diventati sempre più insistenti sarebbero ben 10mila gli euro che Orietta Berti si porterebbe a casa dopo ogni puntata del GF Vip. Del resto all’interno del programma è stata la stessa cantante ad aver ammesso di aver ricevuto una cifra da non poter rifiutare per il suo ruolo di opinionista e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Orietta Berti quest’anno è stata scelta come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, mentre Adriana Volpe (che era stata opinionista durante la precedente edizione) è stata esclusa. I fan del reality show sono curiosi di sapere se emergeranno ulteriori dettagli sui cachet da capogiro percepiti dai volti del GF Vip.

